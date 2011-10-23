Вибори в Лівії відбудуться протягом найближчих восьми місяців

Голова виконкому Перехідної національної ради (ПНР) Махмуд ДЖИБРІЛЬ підтвердив інформацію про те, що вибори в уряд Лівії відбудуться протягом найближчих восьми місяців, повідомило агентство Рейтер.

«Перші вибори відбудуться протягом восьми місяців. Буде сформовано Національний конгрес Лівії, подібність парламенту. Перед конгресом стоятиме два завдання - створення проекту конституції, за яким ми проведемо референдум, і формування тимчасового уряду, який працюватиме до президентських виборів", - заявив М.ДЖИБРІЛЬ.

Раніше ЗМІ з посиланням на представників ПНР вже неодноразово повідомляли про майбутні вибори, що мають відбутися протягом восьми місяців.

У суботу керівник ПНР заявив про відставку. За його словами, відставка проходить відповідно до перехідного плану після того, як армія взяла під контроль всю країну, в деяких районах якої останнім часом чинили опір прихильники полковника Муамара Каддафі - поваленого лідера лівійської Джамахирії.

М.Каддафі, який керував Лівією упродовж 42 років, загинув у четвер на околицях своєї "малої батьківщини" - міста Сірт - після того, як його захопили в полон прихильники Перехідної національної ради. Автомобіль, в якому М.Каддафі везли в госпіталь, потрапив під перехресний вогонь революціонерів і сил самого полковника, в результаті віндістав смертельне поранення в голову.

За іншою інформацією в ЗМІ, М.Каддафі потрапив у засідку, був захоплений в полон, а потім помер від одержаних в бою важких поранень в ноги і голову. За словами лікаря, який оглядав тіло Каддафі, полковник загинув від поранень в голову і живіт.

Як очікується, в неділю влада Лівії офіційно оголосить про "звільнення" країни після повідомлень, що військові ПНР подавили останні осередки опору в Сірті.

М.ДЖИБРІЛЬ в травні очолив ПНР, що проголосила себе єдиним законним органом влади під час цивільного конфлікту в Лівії.