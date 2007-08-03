Лукашенко: Москва ”надуває щоки” та хоче скупити всю Білорусь

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО, коментуючи конфлікт з російським газовим монополістом ВАТ "Газпром", заявив, що Росія прагне не тільки безкоштовно прихопити деякі білоруські підприємства, але і приватизувати всю республіку.

О.ЛУКАШЕНКО нагадав, що його країна готова будувати союз з Росією тільки на принципах рівноправ`я, проте Москву, за його словами, це не влаштовує. "Вони там надувають щоки - мовляв, це неможливо", - сказав президент.

Лента.ру нагадує, що наприкінці липня загострився конфлікт навколо постачань до Білорусі російського газу. За умовами контракту з "Газпромом", 23 липня республіка повинна була повністю розрахуватися з боргами за паливо, проте не знайшла для цього коштів. У відповідь газова монополія пообіцяла скоротити постачання на 45 відсотків.

Раніше "Газпром" підвищив ціну на паливо для Білорусії більш як удвічі. Щоб заплатити за постачання, республіка продала Росії 12,5 відсотків газорозподільної компанії "Белтрансгаз". Крім того, Мінськ планував узяти у Росії кредит в півтора мільярди доларів, проте про це сторони так і не домовилися.

Тим часом, 2 серпня О.ЛУКАШЕНКО заявив, що республіка розплатиться з "Газпромом" в найближчий день, узявши необхідну суму - 460 мільйонів доларів - з резервного фонду.