Ющенко: Підготовка до виборів проходить без «фундаментальних ексцесів»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО констатує, що Україна нині знаходиться на підготовчому етапі до позачергових виборів у Верховну Раду, і процес підготовки проходить згідно з законодавством.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив сьогодні на прес-конференції у Форосі (АРК) за підсумками своєї зустрічі з Президентом Литви Валдасом АДАМКУСОМ.

«Процес підготовки до виборів у Верховну Раду України проходить згідно з чинним законодавством, - підкреслив глава держави. - В цілому ми йдемо (до виборів – УНІАН) без якихось фундаментальних ексцесів».

В.ЮЩЕНКО висловив надію, що дострокові вибори до парламенту країни пройдуть демократично і стануть новим способом для формування відносин між різними політичними силами.

Зі свого боку Президент Литви зазначив, що глави європейських держав уважно стежать за сьогоднішньою ситуацією в Україні у зв`язку з підготовкою до виборів у ВР. «Від глав європейських держав я висловлюю упевненість у тому, що вибори пройдуть без ексцесів», - сказав В.АДАМКУС.

При цьому він висловив надію, що після виборів Україна стане сильнішою державою.

В.АДАМКУС також сказав, що радий чути від Президента В.ЮЩЕНКА, що підготовка до виборів в Україні проходить спокійно.