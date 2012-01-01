Жителі 10-мільйонної Бельгії у новорічну ніч розіслали майже 70 млн смс

Жителі Бельгії розіслали в першу ніч 2012 року 67,5 мільйона sms-поздоровлень - це більш ніж на третину менше торішнього рекорду. Про це повідомили місцеві ЗМІ.

Населення Бельгії налічує понад 10 мільйонів осіб.

За інформацією провідних бельгійських телефонних операторів, не зважаючи на великий потік текстових повідомлень, їх обробка і передача проводилася з мінімальними затримками.

У 2011 році в новорічну ніч жителі Бельгії відправили рекордну кількість вітальних sms - поздоровлень - понад 113 мільйонів.