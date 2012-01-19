У Киргизії увязнені колоній і СІЗО почали організовану голодовку

Ув’язнені більшості колоній і СІЗО Киргизії приєдналися до голодовки, яка у понеділок розпочалася в кількох колоніях після бунту в СІЗО.

Як повідомляє РІА «Новости», вранці в понеділок у СІЗО-1, розташованому в центрі Бішкека, спалахнув бунт. Ув’язнені підпалили матраци, організувавши пожежу на другому поверсі будівлі, частина з них розрізала собі вени. Для відновлення порядку на територію було введено спецназ, якому вдалося до обіду навести порядок у спецустанові. При наведенні порядку постраждали близько 30 ув’язнених і п'ять співробітників Держслужби виконання покарань.

Загалом у країні понад півтора десятки виправних колоній і СІЗО.

За словами прес-секретаря Держслужби виконання покарань Жолдошбека БУСУРМАНКУЛОВА, ув’язнені вимагають «забезпечити свободу пересування» по слідчому ізолятору для кримінальних авторитетів.

Влада Киргизії оголосила про початок боротьби з криміналом, зокрема наведення порядку в місцях позбавлення волі. Зокрема, у ряді СІЗО розпочато встановлення спецапаратури для заглушення сигналу операторів мобільного зв'язку і камер відеоспостереження. Крім того, так званих положенців – лідерів кримінального світу, які раніше незаконно мали цілковиту свободу пересуватися в межах СІЗО, було переведено на загальні умови тримання під вартою.