У російському пологовому будинку за 10 днів померли вісім немовлят

У Республіканській дитячій клінічній лікарні міста Нальчик (Росія) за 10 днів 2012 року померло 8 новонароджених, слідчі проводять перевірку.

Про це УНІАН повідомили у Слідчому комітеті Росії.

«19 січня 2012 року у виданні «Газета Юга» опублікована інформація про те, що за 10 перших днів 2012 року в республіканській дитячій клінічній лікарні, розташованій в місті Нальчику, померли 8 новонароджених», - повідомили у слідчому комітеті.

За даним фактом слідчим відділом по місту Нальчику слідчого управління Слідчого комітету Російської Федерації по Кабардино-Балкарській Республіці проводиться дослідча перевірка.

В даний час встановлюються причини високої смертності дітей в лікарні, з`ясовується, чи всі необхідні заходи було вжито медиками для запобігання цим фактам.

За результатами перевірки буде ухвалено відповідне процесуальне рішення.