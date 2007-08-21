Польща підтримає вступ України до НАТО

Польща готова підтримати вступ України в НАТО, якщо Україна ухвалить таке рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Надзвичайний і Повноважний посол Польщі в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ сьогодні в ході “гарячої лінії” в газеті «Комсомольская правда в Україні”.

«Якщо Україна вирішить вступити в НАТО – Польща підтримає її», - підкреслив посол. При цьому він відзначив, що рішення про членство в НАТО має прийняти сама Україна.

Відповідаючи на запитання, що позитивного отримала Польща від вступу в НАТО, посол зазначив, що для Польщі головне - безпека країни. Окрім того, за його словами, в перші роки членства Польщі в НАТО зросли іноземні інвестиції.