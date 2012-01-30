Гендиректор Королівського банку відмовився від бонусу

На фоні критики

ГендиректорКоролівськогобанкуШотландії (RBS) СтівенХестервирішиввідмовитисявід річногобонусув 1,5 млндоларів,повідомляєбанк.



Це рішенняХестерприйнявчерез критику, яка звучитьз бокуполітиківна адресубанкірів.ТакожХестервідмовивсявід 3,6млн акційбанку.



Британський урядтри роки тому,намагаючисьврятуватибанквід кризи, видалоRBSяк фінансовудопомогу 45млрд фунтівстерлінгів, пояснюєБі-бі-сі.

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