Гендиректор Королівського банку відмовився від бонусу
04:07, 30 січня 2012Світ
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На фоні критики
ГендиректорКоролівськогобанкуШотландії (RBS) СтівенХестервирішиввідмовитисявід річногобонусув 1,5 млндоларів,повідомляєбанк.
Це рішенняХестерприйнявчерез критику, яка звучитьз бокуполітиківна адресубанкірів.ТакожХестервідмовивсявід 3,6млн акційбанку.
Британський урядтри роки тому,намагаючисьврятуватибанквід кризи, видалоRBSяк фінансовудопомогу 45млрд фунтівстерлінгів, пояснюєБі-бі-сі.
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