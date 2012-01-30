Гендиректор Королівського банку відмовився від бонусу

04:07, 30 січня 2012
Світ
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На фоні критики

ГендиректорКоролівськогобанкуШотландії (RBS) СтівенХестервирішиввідмовитисявід річногобонусув 1,5 млндоларів,повідомляєбанк.

Це рішенняХестерприйнявчерез критику, яка звучитьз бокуполітиківна адресубанкірів.ТакожХестервідмовивсявід 3,6млн акційбанку.

Британський урядтри роки тому,намагаючисьврятуватибанквід кризи, видалоRBSяк фінансовудопомогу 45млрд фунтівстерлінгів, пояснюєБі-бі-сі.

 

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