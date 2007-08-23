У Москві пройшли заходи з нагоди річниці Незалежності України

Сьогодні у Москві відбулися заходи з нагоди 16-ї річниці Незалежності України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ, Посол України в Російській Федерації Олег ДЬОМІН та співробітники дипломатичної установи поклали вінки та квіти до пам’ятників Тарасу Шевченку та Лесі Українки, дошки видатному політикові й історику Михайлу Грушевському, вшанували пам’ять видатних кіномитців Олександра Довженка, Сергія Бондарчука, письменників Миколи Гоголя і Миколи Островського, льотчика Івана Кожедуба, співака Івана Козловського та інших.

Цього ж дня співробітники Посольства відвідали місце поховання гетьмана України Петра Дорошенка у с. Ярополець Волоколамського району та віддали шану пам’яті визначного політичного діяча України XVII століття. Було також виголошено Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА, згідно з яким за вагомий особистий внесок у зміцнення авторитету України у світі, популяризацію її історичних і сучасних надбань та з нагоди 16-ї річниці завідувача Краєзнавчого музею у с. Ярополець Московської області, громадянку Російської Федерації Антоніну КОЖЕМЯКО нагороджено орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

А.КОЖЕМЯКО зберегла для нащадків єдиний прижиттєвий бюст гетьмана П.Дорошенка роботи відомого німецького скульптора XVIII століття О.Триппеля та на його основі створила народний музей.

Також у Культурному центрі України в Москві відбудеться урочистий вечір і святковий концерт, присвячені Дню Незалежності України.