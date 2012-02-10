Азаров сумнівається, що у РФ є 200 млрд. кубів газу для Європи

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє про відсутність у керівництва Євросоюзу політичної волі для створення трибічного газотранспортного консорціуму з управління української ГТС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи в Латвійському університеті перед студентами і учнями української школи в Ризі.

«Якщо була б політична воля, так само як і в усуненні економічної і фінансової кризи, так давним-давно і криза була б усунута, і консорціум був би створений. А так, здебільшого, як ви правильно сказали, уповільнений стан», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що важливість і необхідність модернізації української ГТС і створення газотранспортного консорціуму підтвердила ситуація з деяким скороченням постачань газу до Європи нинішньої зими.

«Нинішня аномальна зима показала, що не все добре з погляду забезпечення постачань газу до Європи. Ось встановилися холоди в Італії і на 15% вона почала одержувати менше газу. А ми кажемо: а що ж ви не вклали кошти в модернізацію нашої газотранспортної системи? У нас можливості постачань газу на виході 150 млрд. кубометрів, а після модернізації – 200 мільярдів кубів», - сказав український прем`єр.

При цьому він зазначив, що з боку Росії також мають бути забезпечені гарантовані постачання в ЄС певних обсягів газу.

«Друге питання: а Росія готова постачати 200 млрд. кубів газу в Європейський Союз? Чи є в них ці 200 млрд. кубів? Ми готові прокачувати», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого на прес-конференції в Мюнхені Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зазначив, що питання створення тристороннього консорціуму з управління і модернізації української газотранспортної системи як ніколи актуальне.

«Питання консорціуму як ніколи актуальне, і нам потрібно його вирішувати разом з Росією і Європейським Союзом», - сказав Президент.

Нагадаємо, Україна в переговорах з Росією наполягає на створенні тристороннього (Україна, Росія, ЄС) консорціуму з модернізації і управління ГТС. Росія поки що не підтримує такий варіант, наполягаючи на двосторонньому (Україна, РФ).

У ЄС заявляли, що підтримують ідею створення тристороннього консорціуму і чекають згоди на це з боку Росії.