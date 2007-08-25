Франція потерпає від дощів

Вологість у Франції цього літа має найвищі показники за останні 50 років, повідомляє французька метеослужба.

"Найбільша кількість опадів випала за липень і серпень цього року. Зафіксований рівень кількості опадів перевищив загальну літню норму вдвічі, а в деяких районах країни і втричі. У кількох містах був зафіксований рекордний результат вологості за останні 50 років", - зазначив у п`ятницю начальник метеослужби країни Філіпп Дандін.

За його словами, з 1 липня по 20 серпня на півночі Франції кількість опадів перевищила норму на 149%. "У Парижі ситуація не набагато краща - перевищення норми на 142%. Такого не було з 1950 року", - додав він.

Більше за всіх поганими погодними умовами розчаровані туристи. Туристичний бізнес країни страждає через постійні зливи, і вже багато хто відмовився від своїх путівок до Франції, а самі французи воліють виїхати відпочити в період відпусток абикуди подалі від постійної зливи - до колишніх французьких колоній, до Єгипту, Тунісу, Домініканської Республіки, Таїланду.

Постраждали від зайвої вологості й виноградники країни. За повідомленнями міністерства сільського господарства в багатьох регіонах урожай буде на п`ять і більше відсотків нижчим проти показників останніх років і становитиме близько 50 млн. гектолітрів вина, тим часом як рекордним був 1999 рік з урожаєм 63 млн.

РІА "Новости"