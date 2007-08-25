Затримали підозрюваного у підпалах на Пелопоннесі

У суботу поліція Греції заарештувала в місті Ареополіс підозрюваного в підпалі лісів на півдні півострова Пелопоннес, повідомляє АР. Ім`я затриманого не називають. Відомо лише, що він чоловік 65 років. Заарештованому вже висунули звинувачення в підпалі, що призвів до численних жертв.

Напередодні в Греції виникли близько 170 лісових пожеж. Загинули щонайменше 46 людей.

Через пожежі прем`єр-міністр країни Костас Караманліс (Costas Karamanlis) оголосив надзвичайний стан по всій Греції. При цьому він зазначив, що причиною багато з пожеж стали навмисні підпали. "Одночасне виникнення такої кількості пожеж у різних частинах країни не може бути збігом. Уряд зробить все можливе, щоб знайти і покарати винуватців", - заявив Караманліс.