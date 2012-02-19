Вперше жінка балотується у президенти Єгипту

Першою жінкою в Єгипті, котра вирішила балотуватися на посаду Президента країни, стала відома єгипетська журналістка, популярна телеведуча і громадський діяч Бусейна КАМЕЛЬ.

Як передає РІА «Новости», Б.КАМЕЛЬ офіційно оголосила про свій вступ до передвиборної кампанії на масовому мітингу революційної молоді в місті Порт-Саїд.

Як першу передвиборну промову перед сотнями прихильників тележурналістка обрала критику нинішньої військової влади - тему, що зараз найбільш популярна серед радикально настроєної молоді, зокрема, і прихильників угруповання "6 Квітня", котре й організувало мітинг на набережній Порт-Саїда.

«Вища військова рада, яка з часу єгипетської революції 25 січня 2011 року керує країною, використовує ті ж методи, що й режим колишнього Президента Хосні МУБАРАКА», - заявила Б.КАМЕЛЬ. На її думку, Військова рада має передати владу новому, всенародно обраному главі держави «в найстисліші терміни».

Тепер Б.КАМЕЛЬ, яку підтримують кілька творчих профспілок, жіночі організації і частина молодіжних рухів, щоб стати Президентом, необхідно офіційно реєструватися кандидатом, провести передвиборну кампанію і перемогти на виборах нового глави держави, що мають відбутися в Єгипті до кінця червня нинішнього року.