Секс-скандал у парламенті: сенатор залишає свій пост

Сенатор-республіканець Ларрі Крейг, заарештований в чоловічому туалеті за порушення громадського порядку, заявив, що покидає свій пост у вищій палаті парламенту США.

Сенатор від штату Айдахо в червні був затриманий офіцером поліції в туалеті аеропорту Міннеаполіс-Сент-Пол в штаті Міннесота, передає Бі-бі-сі.

Як сказано в поліцейському протоколі, коли Крейг і поліцейський знаходилися в сусідніх кабінках, 62-річний сенатор тупнув ногою, в чому офіцер "розпізнав знак, яким часто користуються особи, що показують своє бажання вступити в статевий акт".

Потім Крейг зробив ще декілька жестів в його сторону під перегородкою кабінки, і тоді поліцейський пред`явив посвідчення і заарештував сенатора.

Три тижні тому Крейг зізнався в порушенні громадського порядку, проте потім почав наполягати, що зробив своє визнання через непорозуміння, не проконсультувавшись з адвокатом, щоб якнайскоріше зам`яти інцидент.

"Я не гей. Я ніколи не був геєм", - оголосив сенатор на прес-конференції у вівторок.

У суботу він заявив, що не може суміщати свою посаду в сенаті з участю в розгляді навколо цієї ситуації. "Я приношу вибачення за все, що викликали мої дії. Мені дуже шкода", - сказав Крейг журналістам.

Офіційно він перестане виконувати обов`язки сенатора з 30 вересня.

Як передає Бі-бі-сі, кажучи про свою відставку, сенатор не зізнався в будь-яких негідних діях, та і взагалі не згадав про інцидент у чоловічому туалеті.

Однопартійці Крейга говорять, що скандал шкодить репутації республіканців, і так підмоченій досить сильно.

Крейг вже подав заяву про вихід з передвиборного штабу можливого кандидата на пост президента від республіканців - колишнього губернатора штату Массачусетс Мітта Ромні.

Крім того, на вимогу керівництва фракції він погодився не брати участі в роботі трьох комітетів сенату, до складу яких входив.

Крейг одружений і є батьком трьох дітей. У сенаті він проявив себе досить консервативним законодавцем, і зокрема, голосував проти розширення законів про права гомосексуалістів і легалізацію одностатевих шлюбів.