ЮНЕСКО закликає туарегів зберегти Тімбукту

Про це йдеться в комюніке Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO).



У Малі 22 березня стався військовий переворот. Представники бунтівних частин заявили, що усунули від влади президента Амаду Тумані Туре. Солдати були незадоволені реакцією влади на збройне повстання племен туарегів на півночі Малі.



А минулої неділі стало відомо, що бунтівні туареги захопили місто Тімбукту, в якому розташовані три найстаріші мечеті в Західній Африці.



У своїй заяві ЮНЕСКО висловлює глибоку стурбованість можливими наслідками збройного конфлікту в регіоні, де є неоціненні об'єкти світової культурної спадщини.



"Тімбукту та три його великі мечеті відображають "золотий час" в інтелектуальній і духовній сфері, який місто переживало у 14-му столітті. Ці мечеті зіграли основну роль при поширенні ісламу в Африці", - цитує РІА "Новости".



Мер Тімбукту Усман Халле (Ousmane Halle) підтвердив AP, що місто повністю контролюється туарегами та ісламськими бойовиками з маловідомого угруповання "Ансар ад-Дін" ("Захисники віри").



"Найбільше мене хвилює зброя. Армія залишила свої бази, і крім повстанців їх спорядження міг захопити хто завгодно. Зараз вулицями міста ходять 13-14-річні хлопчаки з автоматами", - вказав градоначальник.



Крім Тімбукту, повсталі туареги в останні дні також захопили такі ключові для регіону міста, як Гао і Кидаль, і оголосили про створення незалежної держави.



Лідер військової хунти, що прийшла до влади в Малі, капітан Амаду Саного 30 березня заявив, що ситуація на охопленій повстанням туарегів півночі країни "критична", і закликав іноземні держави надати його країні військову допомогу.



Туареги з організації "Національний рух за звільнення Азавада" (НДОА) борються за отримання незалежності регіону Азавад в пустелі Сахара, який включає в себе північний схід і схід Малі, північ Буркіна-Фасо, захід і північний захід Нігера, а також південно- схід Алжиру і південний захід Лівії. За даними місцевих ЗМІ, раніше рух туарегів підтримував колишній лідер лівійської Джамахірії Муамар Каддафі, а останню хвилю активності сепаратистів форсували учасники лівійської війни.