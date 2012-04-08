Нігерійські ісламісти на Великдень здійснили 2 теракти: 18 жертв
17:30, 08 квітня 2012Світ
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У Нігерії в результаті двох вибухів загинули щонайменше 18 осіб.
Ісламське угрупування ”Боко Харам” виконало погрозу терактів на Великодень, фото 1tv.com.ua
Як передає Бі-Бі-Сі, трагедія сталася в місті Кадуна на півночі країни.
За повідомленням місцевої влади, в центрі міста вибухнули два заміновані автомобілі. За їхнім кермом перебували смертники. Один із вибухів відбувся поряд з християнським храмом.
Радикальне ісламське угрупування "Боко Харам" раніше погрожувало терактами на свято Великодня, яке сьогодні відзначають християни - католики і протестанти. У попереднє велике християнське свято - Різдво - в результаті серії терактів в Нігерії загинули понад 30 осіб.
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