Нігерійські ісламісти на Великдень здійснили 2 теракти: 18 жертв

17:30, 08 квітня 2012
Світ
1213 0

У Нігерії в результаті двох вибухів загинули щонайменше 18 осіб.

Ісламське угрупування ”Боко Харам” виконало погрозу терактів на Великодень, фото 1tv.com.ua

Як передає Бі-Бі-Сі, трагедія сталася в місті Кадуна на півночі країни.

За повідомленням місцевої влади, в центрі міста вибухнули два заміновані автомобілі. За їхнім кермом перебували смертники. Один із вибухів відбувся поряд з християнським храмом.

Радикальне ісламське угрупування "Боко Харам" раніше погрожувало терактами на свято Великодня, яке сьогодні відзначають християни - католики і протестанти. У попереднє велике християнське свято - Різдво - в результаті серії терактів в Нігерії загинули понад 30 осіб.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter