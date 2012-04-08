Президент Пакистану вперше за 7 років відвідує Індію

Пан Зардарі має зустрітися з індійським прем'єр-міністром Манмоганом Сінґхом, а потім поїде до відомої мусульманської святині в Раджастані, повідомляє ВВС Україна.

За офіційними повідомленнями, це приватний візит, однак є сподівання, що він може поліпшити економічні зв’язки між двома країнами.

Проте кореспонденти кажуть, що в інших питаннях не слід очікувати істотного прогресу.

Посадовці твердять, що пан Зардарі прибуває з особистою метою релігійного характеру – відвідати храм суфійського святого Мойнудіна Чішті в Аджмері, що за 350 кілометрів на південний схід від Делі.

Президент прибув до Делі і перед перельотом до Аджмера має зустрітися з паном Сінґхом у його резиденції, а ввечері відбуде до Ісламабада.

Як повідомляють, разом з президентом до Індії прибули щонайменше 25 його родичів, серед яких син та політичний спадкоємець Білавал Бхутто Зардарі.

Після нападів у Мумбаї в 2008 році мирні переговори між двома країнами було зірвано, однак останнім часом індійсько-пакистанські відносини поступово поліпшуються.

Нещодавно пан Зардарі схвалив скасування торговельних санкцій проти Індії. Крім того, в Пакистані говорять про можливу відмову від обмеженого списку товарів, які країна закуповує в свого сусіда.