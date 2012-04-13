Україну занепокоїв запуск північнокорейської ракети (заява МЗС)

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві МЗС України

У документі нагадується, що 13 квітня КНДР, всупереч вимогам резолюцій Ради безпеки ООН 1695, 1718 та 1874, здійснила запуск ракети.

«В Україні занепокоєні цим кроком, який підриває регіональну стабільність та загрожує ескалацією напруги на Корейському півострові та в регіоні Північно-Східної Азії», - наголошується у заяві.

МЗС закликало керівництво Північної Кореї підтвердити свої міжнародні зобов’язання щодо ядерної програми.

«Україна, як держава з розвиненим космічним потенціалом, привертає увагу керівництва КНДР до відповідальності за здійснювані ним кроки у ракетній сфері і закликає докласти зусиль з метою якнайшвидшої нормалізації ситуації на Корейському півострові, зокрема шляхом підтвердження попередніх зобов’язань та конструктивної участі у шестисторонніх переговорах щодо ядерної програми КНДР», - зазначається у заяві українського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомляв УНІАН, про намір запустити в космос ракету "Инха-3" ("Чумацький шлях") із супутником "Кванмьонсон-3" ("Яскрава зірка") з ракетного полігону в повіті Чхольсан провінції Пхенан-Пукто влада КНДР заявила 16 березня. Запуск приурочено до 100-річчя від дня народження першого керівника країни Кім Ір Сена, який відзначається 15 квітня.

Плани Пхеньяна запустити власну космічну ракету викликали різке засудження з боку багатьох країн, які розцінили намір КНДР як порушення міжнародних зобов`язань і резолюцій Радбезу ООН 1718 і 1874, що забороняють Північній Кореї проведення пусків ракет із використанням балістичних технологій.

13 квітня після запуску ракета пролетіла лише кілька хвилин, після чого розвалилася і впала в океан.

Сусіди КНДР по регіону та провідні світові держави засудили запуск північнокорейської ракети. Зокрема, представник адміністрації Президента США назвав запуск "провокацією" і "невдалою спробою військової пропаганди".