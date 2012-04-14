У Єрусалимі почався хресний хід

Це один з найяскравіших етапів церемонії сходження Благодатного вогню, яка проводиться щорічно православними напередодні Великодня.

Як повідомляє РІА «Новости», до храму Гробу Господнього з корогвами рухається урочиста і галаслива процесія, старшин арабської православної молоді християнського кварталу Старого Єрусалиму. Сидячи на плечах один в одного, молоді люди скандують: "Немає віри, окрім віри православної", "Христос - істинний Бог", і просять Господа дарувати віруючим Благодатний вогонь. Вважається, що Спаситель приймає і таке нестримане, по-дитячому наївне, але щиросерде звернення.

Головний учасник церемонії сходження Благодатного вогню - патріарх Єрусалимський Феофіл прибуде до храму Гробу Господнього хресним ходом від будівлі єрусалимської патріархії.

У ритуальних процесіях у храмі беруть участь також вірменське, коптське і сиро-яковітське духовенство, які мають кожне свою прибудова в храмі Гробу Господнього, вони традиційно запрошують Єрусалимського патріарха до прийняття вогню, а відтак повертаються до своїх приділів.

Урочиста процесія з кафолікону (з частини храму, яка належить грецькому духовенству) тричі обійде навколо Кувуклії (каплиці в центрі храму над кам'яною плитою Гробу Господнього), перш ніж патріарх Єрусалимський зайде до неї і розпочнеться напружене очікування появи Благодатного вогню.

У народі існує переказ: якщо вогонь не зійде, це стане жахливою ознакою для всього людства, а ті, хто перебуває в храмі, загинуть.

Як правило, очікування дива триває від декількох хвилин до декількох годин. На цей час в храмі гаситься світло. Тримаючи в руках незасвічені пасхали (великі святкові свічки), присутні моляться, розкаюються у своїх гріхах і просять Господа дарувати Благодатний вогонь.

Через якийсь час у храмі з'являються нез'ясовні сполохи світла, які ніби стікають по стінах і колонах вниз, а з отвору в куполі храму на Гріб Господній опускається вертикальний широкий стовп світла.

Незабаром у Кувуклії з'являється Благодатний вогонь, про що радісними вигуками засвідчують віруючі, які стоять поряд, виходить патріарх Єрусалимський і передає вогонь (від свічки до свічки) присутнім у храмі. Віруючі, які стоять у перших рядах, запалюють свої свічки - і вогонь миттєво передається від однієї людини іншій. Іноді, за свідченнями очевидців, лампади і свічки в руках тих, хто молиться, спалахують самі собою.

Більшість тримають у руках по декілька свічок, кожна з яких схожа на факел, - то ж невдовзі весь храм починає буквально сяяти вогнем. Людей охоплює ейфорія - і багато хто вмивається Благодатним вогнем. Прикметно, що перший час вогонь цей має дивовижну властивість - він не обпалює.

Благодатний вогонь символізує нерукотворне світло Воскресіння Христового, про яке говорив ще апостол Петро. Вогонь займається щорічно саме напередодні православного Великодня, за молитвами саме православного духовенства (патріарха Єрусалимського) і тисяч паломників у храмі Гробу Господнього.

Мусульмани також визнають божественну суть вогню, природа якого досі не пояснена наукою. Вони присутні в єрусалимському храмі Гробу Господнього разом з християнами і відносять частинки Благодатного вогню додому.