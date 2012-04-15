Українського депутата затримали в Ізраїлі

В Ізраїлі в одному з готелів Тель-Авіва в ніч на 15 квітня затримано відомого українського парламентарія.

Про це з посиланням на джерела в поліції повідомляє ізраїльський портал Ynet.

За інформацією ЗМІ, причина затримання - сімейний скандал, влаштований в номері готелю. Джерела повідомляють, що з номера, в якому проживав український політик разом з дружиною і дитиною, долинали шум і крики.

Поліція приїхала за викликом і затримала чоловіка за підозрою в сімейному насильстві. Його було доставлено у відділення поліції Тель-Авіва.

Незабаром про подію стало відомо в МЗС України. Українські дипломати зателефонували ізраїльським колегам і попросили посприяти у звільненні політика, що має дипломатичну недоторканність.

Парламентарій був перевезений на територію посольства України і найближчими днями буде відправлений до Києва. У посольстві України в Ізраїлі повідомили, що не дають коментарів з приводу даної історії.

При цьому прес-аташе посольства зазначив, що зараз посольство Україні не працює у зв'язку зі святкуванням Великодня.