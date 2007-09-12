Сенат США відмовив Бушу у фінансуванні космічної ПРО

Профільний підкомітет сенату США з асигнувань відмовився виділити запитані президентом Джорджем Бушем кошти в оборонному бюджеті на 2008 рік на концептуальні розробки щодо розміщення озброєнь у космосі, повідомили РІА Новости в секретаріаті сенату.

На засіданні, що відбулося вчора, підкомітет затвердив проект оборонного бюджету на 2008 рік у розмірі 459,3 мільярдів доларів, повністю виключивши з нього запитані Бушем асигнування на концептуальний проект системи протиракетної оборони (ПРО) космічного базування (Missile Defense Space Test Bed), а також асигнування для військового Центру космічних експериментів ПРО (Missile Defense Space Experimentation Center), розташованого на базі ВПС США "Лос-Анджелес" (штат Каліфорнію).

Водночас профільний підкомітет сенату США з асигнувань виділив 125 мільйонів доларів на нову програму "Швидкого глобального удару" (Prompt Global Strike), покликану забезпечити збройним силам США можливість завдавати удар із застосуванням неядерних озброєнь в будь-якій точці світу протягом години. Більш того, збільшив на 25 мільйонів доларів кошти, затверджені на початку серпня палатою представників конгресу США.

У законопроекті наголошується, що асигнування спрямовані, зокрема, на розробку технологій навігації, планування місії, системну інфраструктуру. Ці нові технології покликані доповнити два існуючі проекти Пентагону в цій сфері - переоснащення балістичних ракет морського базування "Трайдент" звичайними (неядерними) боєголовками і створення нової гіперзвукової крилатої ракети.

"Такі зусилля забезпечать просування ініціативи Міністерства оборони щодо швидкого глобального удару, але не обмежать при цьому нашу країну єдиним можливим варіантом на цій ранній концептуальній стадії і дозволять мати в найближчому майбутньому інші можливості разом з варіантом установки звичайних боєголовок на ракети "Трайдент" або створенням вдосконаленої гіперзвукової зброї", - зазначається в документі.