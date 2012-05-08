Путін не включив ЧФ до пріоритетів Росії

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це йдеться в указі Президента Росії Володимира Путіна «Про реалізацію планів (програм) будівництва і розвитку Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і органів і модернізації оборонно-промислового комплексу».

«Уряду Російської Федерації забезпечити розвиток Військово-морського Флоту, перш за все в Арктичній зоні Російської Федерації й на Далекому Сході, в цілях захисту стратегічних інтересів Російської Федерації», - йдеться в указі.

Крім того, уряд повинен забезпечити оснащення Збройних сил РФ, інших військ, військових формувань і органів сучасними зразками озброєння, військової та спеціальної техніки, довівши до 2020 року їх частку до 70%.

В.Путін доручив у пріоритетному порядку розвивати сили ядерного стримування, засоби повітряно-космічної оборони, систем зв'язку, розвідки та управління, радіоелектронної боротьби, комплексів безпілотних літальних апаратів, роботизованих ударних комплексів, сучасної транспортної авіації, високоточної зброї та засобів боротьби з ним, системи індивідуального захисту військовослужбовців.

Також В.Путін доручив уряду реалізацію в 2012 році таких заходів: створення якісно нової системи аналізу й стратегічного планування у галузі протидії загрозам національній безпеці на період від 30 до 50 років в інтересах формування державних програм озброєння.

До переліку доручень також увійшло створення системи управління повним індустріальним циклом виробництва озброєння, військової та спеціальної техніки - від моделювання й проектування до серійного випуску виробів, забезпечення їх експлуатації та подальшої утилізації.