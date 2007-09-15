Інфляційні ризики у зоні євро зростають

Інфляційні ризики в зоні єдиної європейської валюти зростають, заявив представник Фінляндії в Європейському центральному банку (ЄЦБ) Ерккі Ліїканен. "Головним завданням нині є відвернення в довгостроковій перспективі інфляційних ризиків", - зазначив Е.Ліїканен, передає Reuters.

Нагадаємо, 11 вересня 2007 р. Єврокомісія підвищила прогноз щодо інфляції в 2007 р. в зоні євро до 2%, а в Євросоюзі - до 2,2%. Прогноз за обома показниками підвищений на 0,1 процентного пункту проти попередніх оцінок Єврокомісії.

Європейські фінансові ринки зазнають негативного впливу через кризу на американському ринку subprime, який потяг переоцінку ризиків на ринку глобальних фінансових активів.

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