Суд оштрафував Біла Гейтса на 497 мільйонів євро

Суд першої інстанції ЄС наклав на Microsoft штраф у 497 млн. євро за зловживання монопольним статусом на ринку.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомила сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань конкуренції Неелі КРОЕС. “Це важливий прецедент не лише для цього ринку”, - сказала вона.

Комісар ЄС повідомила, що суд першої інстанції погодився з висновками Єврокомісії про те, що відсутність доступу до інформації про сумісність програмного забезпечення Windows з іншими програмами та обов’язковість постачання разом з Windows програвача Windows Media Player є зловживанням монопольним положенням на ринку.

“Суд підтвердив побоювання Єврокомісії щодо того, що від таких дій страждають споживачі”, - наголосила Н.КРОЕС.

Комісар ЄС також висловила переконання у тому, що Microsoft відтепер повинна дотримуватися зобов’язань щодо відкриття доступу до інформації про сумісність і про постачання Windows без програвача Windows Media Player.

“Комісія буде стежити за тим, щоб ці зобов’язання виконувалися належним чином”, - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, у 2004 році Єврокомісія зобов’язала Microsoft відкрити доступ до інформації про сумісність Windows з іншим програмним забезпеченням та про постачання Windows без програвача Windows Media Player. 7 червня 2004 року Microsoft оскаржила це рішення в Європейському суді першої інстанції.