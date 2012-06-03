У Нігерії впав літак із 153 пасажирами на борту

В Нігерії впав літак, на борту якого перебували 153 особи.

Як передає ІТАР-ТАРС, про це заявив глава Національного управління цивільної авіації Гарольд Демюрен.

Літак авіакомпанії "Дана" впав на один з кварталів економічної столиці Нігерії - міста Лагос.

"Не думаю, що комусь вдалося вижити", - сказав Г.Демюрен.

Літак виконував внутрішній рейс за маршрутом Абуджа-Лагос.