У Нігерії впав літак із 153 пасажирами на борту
19:50, 03 червня 2012Світ
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Літак виконував внутрішній рейс за маршрутом Абуджа-Лагос.
В Нігерії впав літак, на борту якого перебували 153 особи.
Як передає ІТАР-ТАРС, про це заявив глава Національного управління цивільної авіації Гарольд Демюрен.
Літак авіакомпанії "Дана" впав на один з кварталів економічної столиці Нігерії - міста Лагос.
"Не думаю, що комусь вдалося вижити", - сказав Г.Демюрен.
Літак виконував внутрішній рейс за маршрутом Абуджа-Лагос.
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