Польська радіостанція звільнить скандальних ведучих

Їх висловлювання про громадянок України спричинили міжнародний скандал, а радіостанцію поставили навіть під ризик втрати ліцензії на мовлення.

Про це пише Gazeta Wyborcza в п'ятницю з посиланням на власні джерела.

"Рішення про звільнення Міхала Фігурського зі штату та розірвання контракту з Кубою Воєвудським вже ухвалене (...) Це ефект дипломатичного скандалу, який викликала їхня програма, в якій вони образили українок", - пише газета.

Власник компанії ZPR, котрій належить Eska Rock, Збігнєв Бенбенек відмовився коментувати виданню звільнення скандальних ведучих, але не виключив, що їхня програма в іншому форматі та в запису, а не прямому ефірі, могла би з’явитися в ефірі восени цього року.

Він відзначив, що рішення про закриття програми, котре правління ухвалило минулого понеділка, швидше за все врятувало радіостанцію від втрати ліцензії на мовлення.

За його словами, польська Національна Рада радіомовлення та телебачення (KRRiT) розгляне справу образливих висловлювань про українок в ефірі Radio Eska наступного тижня.

Представники радіостанції були недоступні для УНІАН, аби оперативно підтвердити або спростувати цю інформацію.

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Як повідомляв УНІАН, скандал через образливі слова ведучих Poranny WF про українських хатніх робітниць спалахнув наприкінці минулого тижня після того, як низка організацій та приватних осіб у Польщі подали заяву до прокуратури за їх висловлювання, а МЗС України виступив з вимогою публічних вибачень.

У програмі, в якій 12 червня ведучі коментували виграш на Євро-2012 збірної України над Швецією, серед іншого прозвучало: "Якби моя була трохи гарніша, то я б її ще зґвалтував" та "я не знаю, як моя виглядає, бо вона весь час на колінах".

МЗС Польщі назвав "ідіотичними та хамськими" висловлювання журналістів, котрі вибачилися за свої слова, заявивши, що насправді хотіли висміяти "стереотипи деяких поляків", а не образити українців.

22 червня прокуратура у Варшаві розпочала розслідування за підозрою у ксенофобських висловлюваннях, котрі караються польським законодавством тюремним ув'язненням до 3 років.