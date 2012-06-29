МВФ сьогодні обговорить ситуацію в Україні

Про це УНІАН повідомили в представництві МВФ в Україні.

Зокрема, повідомляється, що йдеться не про кредит stand-by, а про розгляд ст.4 консультацій щодо виконання Україною своїх зобов'язань з валютного режиму.

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Як повідомляв УНІАН, після схвалення програми stand-by влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року був виділений другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною ряду взятих на себе зобов'язань, зокрема, щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

Чергова місія Фонду наприкінці травня провела в Києві переговори з представниками уряду і Нацбанку. За підсумками роботи місія заявила, що МВФ повернеться до питання відновлення кредитування України в рамках програми співпраці, коли побачить готовність українського уряду виконати рекомендації фонду, зокрема, які стосуються підвищення цін на газ для населення.