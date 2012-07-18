Ізраїль звинуватив Іран в організації вибуху автобуса в Болгарії

"Мова йде про іранський терор. Іранці останнім часом намагаються здійснити теракти проти ізраїльських об'єктів в цілому ряді країн... Ізраїль відреагує на терор", - йдеться в заяві Б.Нетаньяху, яку розповсюдила його канцелярія, передає РІА «Новости».

Як повідомлялося, сьогодні в аеропорту "Сарафово" в болгарському місті Бургас був підірваний автобус з ізраїльськими туристами, які прилетіли з Тель-Авіва відпочити на місцевому курорті "Сонячний берег". Всього в автобусі перебували 40 туристів з Ізраїлю, а також водій.

Жертвами вибуху в автобусі стали, за повідомленнями болгарських ЗМІ, від 3 до 7 ізраїльських туристів, більше 20 отримали поранення.

Зараз поліція проводить оперативно-розшукові заходи, спрямовані на розслідування теракту. Шосе, що веде з аеропорту "Сарафово" в "Сонячний берег", перекрито поліцейськими і бійцями жандармерії.