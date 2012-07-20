РБ ООН продовжила місію спостерігачів у Сирії на 30 днів

За відповідну резолюцію проголосували всі 15 країн-членів ради, передає РІА «Новости».

"У цій резолюції, по суті, міститься заклик до скорочення рівня насильства, звернений до обох сторін", - сказав російським журналістам після голосування постійний представник РФ при ООН Віталій Чуркін.

За його словами, ця "ключова поправка" була включена до запропонованої Великою Британією резолюції на вимогу Росії і Китаю.

Як сказав В.Чуркін, Росія вважає резолюцію збалансованою.

Рада Безпеки, як йдеться у тексті резолюції, "закликає сторони забезпечити безпеку персоналу місії спостерігачів ООН у Сирії без шкоди для свободи пересувань і доступу, і наголошує, що першорядна відповідальність в цьому лежить на сирійській владі".

Строк перебування близько 300 спостерігачів ООН у Сирії закінчується у ніч проти суботи, 21 липня. Після закінчення додаткових 30 днів, як повідомив В.Чуркін, Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун доповість Раді Безпеки про ситуацію, і, якщо з боку влади і опозиції в Сирії буде припинено використання важких озброєнь і насильства, тоді мандат спостерігачів буде продовжений.

Згідно з резолюцією, Генеральний секретар ООН має надати свою доповідь про виконання резолюції упродовж 15 діб, починаючи від сьогодні.

Згода в РБ ООН про продовження місії спостерігачів була досягнута після того, як напередодні Росія і Китай блокували ухвалення західного проекту резолюції, із загрозою санкцій, направлених, по суті, тільки проти сирійської влади.

За час конфлікту в Сирії, що розпочався із заворушень у березні 2011 року, загинули близько 16 тисяч чоловік.

Від поранень, отриманих у середу під час вибуху біля будівлі спецслужб в Дамаску, у п’ятницю помер керівник управління сирійської національної безпеки, генерал Хішам Іхтіяр. Він став четвертим високопоставленим чиновником, які загинули в результаті цього нападу.