Автокатастрофа у Туреччині: 13 загиблих, 12 поранених
19:22, 21 липня 2012Світ
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На сході Туреччини в результаті автокатастрофи загинули 13 і були поранені 12 осіб.
Як повідомляє радіо «Свобода»,аварія сталася на швидкісній магістралі, у прикордонній з Іраном провінції Агри.
Міжміський мікроавтобус прямував у місто Ерзрум. Під час руху лопнула одна з покришок, водій втратив керування, машина вилетіла на зустрічну смугу і зіткнулася з вантажівкою.
Представник місцевої влади повідомив: "Поліція з`ясовує особи загиблих, серед яких кілька жінок".
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