Автокатастрофа у Туреччині: 13 загиблих, 12 поранених

Як повідомляє радіо «Свобода»,аварія сталася на швидкісній магістралі, у прикордонній з Іраном провінції Агри.

Міжміський мікроавтобус прямував у місто Ерзрум. Під час руху лопнула одна з покришок, водій втратив керування, машина вилетіла на зустрічну смугу і зіткнулася з вантажівкою.

Представник місцевої влади повідомив: "Поліція з`ясовує особи загиблих, серед яких кілька жінок".