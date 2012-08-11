У Грузії серйозно коментувати вигадки про найманців-мародерів не можуть

Про це він заявив у коментарі виданню «Дзеркало тижня. Україна».

За словами Л.Дучідзе, серйозно коментувати подібні заяви дуже важко. «З іншого боку, нічого дивовижного в ній немає, оскільки російській стороні доводиться шукати вигадані аргументи і факти, щоб, як і за часів радянської пропаганди, довести всьому світу, ніби жертва сама ж у всьому й винна», - сказав представник Радбезу Грузії.

Водночас Л.Дучідзе заявив, що саме російські війська в серпні 2008 року вбивали, грабували і переслідували грузинське населення. «...Адже не скажеш, що це грузини перефарбувалися, щоб виглядати як російські солдати. Ось вони і вигадали, що це були «українські найманці», які звідкись там узялися, а потім незрозуміло куди поділися на своїх танках і вкрадених унітазах», - сказав він.

Відповідаючи на питання про можливе звернення російської сторони до Міжнародного кримінального суду, Л.Дучідзе сказав: «Вони що, Міжнародному суду доводитимуть, що грузини найняли українських найманців, щоб ті грабували і переслідували грузинських мирних громадян? Ну, це абсолютно несерйозно!»

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня керівник прес-служби МЗС України Олександр Дикусаров заявив, що в Міністерстві закордонних справ не вважають за доцільне коментувати заяви російського чиновника про нібито участь українських найманців у військовому російсько-грузинському конфлікті в 2008 році.

«МЗС України не вважає за доцільне коментувати заяви чиновника середньої ланки структури, який, як ми розуміємо, не має ніяких повноважень на виголошення заяв зовнішньополітичного характеру», - сказав О.Дикусаров.

У прес-службі Міністерства оборони України УНІАН відзначили, що Збройні сили України не мають і ніколи не мали ніякого стосунку до цього конфлікту.

Що стосується нібито участі українських найманців у конфлікті, то у МО вважають, що такі заяви не мають доказової бази.

Раніше офіційний представник Слідчого комітету РФ Володимир Маркін заявив, що слідство щодо грузино-осетинського конфлікту в серпні 2008 р. з'ясувало, що «грузинські військові інсценували злочини російських солдатів під час операції з примушення Грузії до миру». Також, за його словами, були одержані свідчення свідків про те, що до вступу російських військ до міста Горі та інших прикордонних пунктів влада Грузії з метою пропаганди переодягала українських найманців у форму російської армії, після чого змонтувала відео щодо випадків мародерства і насильства з російського боку.