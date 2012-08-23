Українці втратили за кордоном 9 тисяч паспортів
За перше півріччя 2012 року Міністерство закордонних справ України оформило 9 тис. спеціальних посвідчень особи для повернення додому українців, паспорт яких був украдений або загублений за кордоном.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час конференції повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин.
При цьому він закликав туристів обов’язково брати з собою у подорожі копію першої сторінки закордонного паспорту та візи.
«У разі, якщо копій немає, а паспорт загублено, потрібно, аби родичі надіслали копію громадянського паспорту, за якою у консульстві можна отримати спеціальне посвідчення», - зазначив О.Волошин.
Також, наголосив він, якщо українець виїздить за кордон, Україна не зобов’язана його харчувати і лікувати.
«Вона зобов’язана тільки допомагати, щоб її (особи) права не порушувалися», - додав він.
Водночас О.Волошин зауважив, що частіше МЗС дізнається про проблеми українців зі ЗМІ, а не від самих туристів чи їх родичів, які б повідомляли у міністерство про свою біду.