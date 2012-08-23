Українці втратили за кордоном 9 тисяч паспортів

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час конференції повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин.

При цьому він закликав туристів обов’язково брати з собою у подорожі копію першої сторінки закордонного паспорту та візи.

«У разі, якщо копій немає, а паспорт загублено, потрібно, аби родичі надіслали копію громадянського паспорту, за якою у консульстві можна отримати спеціальне посвідчення», - зазначив О.Волошин.

Також, наголосив він, якщо українець виїздить за кордон, Україна не зобов’язана його харчувати і лікувати.

«Вона зобов’язана тільки допомагати, щоб її (особи) права не порушувалися», - додав він.

Водночас О.Волошин зауважив, що частіше МЗС дізнається про проблеми українців зі ЗМІ, а не від самих туристів чи їх родичів, які б повідомляли у міністерство про свою біду.