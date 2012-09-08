Євросоюз найближчим часом посилить санкції проти Ірану

З такою ініціативою виступив міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле, передає Reuters.

"Нові санкції необхідні і повинні почати діяти якомога швидше. Я не бачу по-справжньому конструктивних кроків з боку Ірану, спрямованих на відновлення повноцінного діалогу. Якщо вони не хочуть знову сідати за стіл переговорів, можливо необхідний новий раунд санкцій, при цьому я говорю не про 2013 р., мова йде про найближчих тижнях ", - підкреслив Г.Вестервелле, виступаючи на полях зустрічі глав зовнішньополітичних відомств, яка проходить на Кіпрі.

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Відносно Ірану вже діють санкції ЄС, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Зокрема, держави-члени Євросоюзу відмовилися від покупки сирої нафти республіки, також під забороною опинилися пов'язані з нафтовим бізнесом фінансові та страхові операції. З боку США, Великобританії і Канади діють односторонні санкції проти Центрального банку та фінансового сектора Ірану, а також енергетичного сектора країни.