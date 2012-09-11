Газпром відтепер узгоджуватиме знижки з урядом

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій Купріянов повідомив на прес-конференції в Москві.

«Тепер із питань надання інформації, знижок або примусового продажу активів звертатися потрібно до уповноваженого органу, а не до «Газпрому», - сказав С.Купріянов.

Він пояснив, що це витікає з підписаного сьогодні Президентом РФ указу «Про заходи із захисту інтересів РФ при здійсненні російськими юридичними особами зовнішньоекономічної діяльності».

С.Купріянов пояснив, що цей указ зачіпає три основні моменти – надання інформації, зміни договорів і продаж активів.

За його словами, це документ прямо регулює такі ситуації як проведені рік тому обшуки в дочірніх підприємствах «Газпрому» в Європі або почате антимонопольне розслідування.

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Водночас, С.Купріянов повідомив, що в «Газпромі» розглядають антимонопольне розслідування Єврокомісії як тиск із метою знизити ціни на російський газ.

Він сказав, що зараз низка економічно слабких держав вимагає від «Газпрому» односторонніх поступок у цінах, і дії Єврокомісії можна трактувати як спробу субсидувати країни Східної Європи за рахунок «Газпрому».

С.Купріянов запевнив, що «Газпром» завжди дотримується законодавства країн, в яких веде свою торгову та інвестиційну діяльність, а поставки газу здійснюються на основі довгострокових договорів, умови яких були узгоджені зі споживачами.

При цьому С.Купріянов підкреслив, що «Газпром» і надалі будуватиме свої відносини на довгострокових контрактах у прив'язці ціни газу до вартості нафти.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 вересня В.Путін підписав указ «Про заходи із захисту інтересів РФ при здійсненні російськими юрособами зовнішньоекономічної діяльності», зобов'язавши стратегічні компанії узгоджувати з урядом дії при пред'явленні до них вимог іноземними державами.

4 вересня Єврокомісія почала формальну стадію антимонопольного розслідування діяльності ВАТ «Газпром» у Європейському Союзі. На тлі цих заяв акції «Газпрому» почали знижуватися.