Янукович: Україна задоволена динамікою діалогу з НАТО

Про це сказав Президент України Віктор Янукович на початку зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, передає кореспондент УНІАН.

"Ми в цілому задоволені динамікою відносин з НАТО і зокрема щодо політичного діалогу на найвищому рівні", - наголосив В.Янукович.

Президент України запросив А.Расмуссена відвідати Україну з візитом. "Думаю, це вже буде після виборів", - сказав він.