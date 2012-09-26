Янукович під час зустрічі побажав Обамі успіху на виборах

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович в інтерв'ю українським журналістам у Нью-Йорку.

Президент розповів, що у понеділок у Нью-Йорку відбулась процедура фотографування з Президентом США Бараком Обамою, перед офіційним прийомом Президента США на честь відкриття Генеральної Сесії ООН, і під час цього фотографування відбулася його коротка зустріч з Б.Обамою.

За його словами, Б.Обама поцікавився, як йдуть поставки обладнання для харківської лабораторії, яка працюватиме на низькозбагаченому урані. І В.Янукович запевнив свого американського колегу, що обладнання надходить вчасно за графіком, і фактично виконується договір між Україною та США щодо нерозповсюдження ядерних матеріалів.

"Решта (розмови - УНІАН) було таке... особисте, короткі репліки, ми останній раз зустрічалися в Чікаго, і обмінялися думкою, що час дуже швидко плине - вже в листопаді будуть вибори, я побажав, безперечно, успіху, і сказав про те, що ми також в Україні готуємось до виборів і сподіваємось, що вони будуть визнані демократичними", - сказав Президент.