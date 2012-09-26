Янукович під час зустрічі побажав Обамі успіху на виборах
Президент України Віктор Янукович побажав Президенту США Бараку Обамі успіху на виборах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович в інтерв'ю українським журналістам у Нью-Йорку.
Президент розповів, що у понеділок у Нью-Йорку відбулась процедура фотографування з Президентом США Бараком Обамою, перед офіційним прийомом Президента США на честь відкриття Генеральної Сесії ООН, і під час цього фотографування відбулася його коротка зустріч з Б.Обамою.
За його словами, Б.Обама поцікавився, як йдуть поставки обладнання для харківської лабораторії, яка працюватиме на низькозбагаченому урані. І В.Янукович запевнив свого американського колегу, що обладнання надходить вчасно за графіком, і фактично виконується договір між Україною та США щодо нерозповсюдження ядерних матеріалів.
"Решта (розмови - УНІАН) було таке... особисте, короткі репліки, ми останній раз зустрічалися в Чікаго, і обмінялися думкою, що час дуже швидко плине - вже в листопаді будуть вибори, я побажав, безперечно, успіху, і сказав про те, що ми також в Україні готуємось до виборів і сподіваємось, що вони будуть визнані демократичними", - сказав Президент.