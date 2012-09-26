Екс-президента Киргизії звинуватили у вбивстві голови його адміністрації

Про це повідомляє агентство 24.kg з посиланням на Військову прокуратуру.

Як відзначає Лента.ру, М.Садиркулов керував адміністрацією Президента Киргизії з 2007 до початку 2009 року (К.Бакієв тоді ще перебував при владі). Його вважали "сірим кардиналом", який мав великий вплив на голову держави. Чиновник загинув невдовзі після своєї відставки у березні 2009 року. За офіційною версією він став жертвою ДТП, в якій також загинули колишній директор Міжнародного інституту стратегічних досліджень Сергій Слепченко і водій Кубат Сулайманов. Усі три тіла було знайдено у згорілому автомобілі. Винним в аварії було визнано якийсь Омурбека Осмонова, якого засудили до 12 років в'язниці. У 2010 році його було вбито. Після державного перевороту, в результаті якого К.Бакієв втік з країни, нова влада заявила, що М.Садиркулов став жертвою навмисного вбивства. Нібито колишнього чиновника і його супутників спочатку вбили, а потім поклали їх тіла у машину і підпалили її.

За версією слідства, злочин організував Жаниш Бакієв, який на той момент обіймав посаду голови Служби держохорони. Курманбека Бакієва обвинувачують у співучасті у вбивстві.

Кримінальну справу стосовно Бакієвих виділили в окреме провадження. У середу, 26 вересня, його було передано до суду.

Нагадаємо, у квітні 2010 року в Киргизії стався державний переворот. Влада перейшла в руки тимчасового коаліційного уряду, який складається з лідерів опозиційних партій.

Загинули близько 90 осіб, близько тисячі одержали поранення.

Екс-президент К.Бакієв, його брат і син, а також інші наближені заочно були звинувачені у масовому вбивстві і оголошені в міжнародний розшук.

К.Бакієв з неофіційною дружиною і двома дітьми прибув до Білорусі 19 квітня 2010 року на особисте запрошення Президента Олександра Лукашенка.

Нова влада Киргизії неодноразово зверталися до Білорусі з проханням про видачу Курманбека і Жаниша Бакієвих, проте діставала відмову. На думку білоруської сторони, правових підстав для задоволення цього прохання немає.