Виставка діятиме до 10 січня 2022 року.

У Флоренції відкрили 3D-виставку з нагоди 700-ї річниці з дня смерті видатного поета, автора "Божественної комедії", Данте Аліг’єрі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Віртуальним мандрівникам пропонують ознайомитися зі 130-ма гравюрами до кожної з кантик "Божественної поеми". Варто зауважити, що сам текст ілюстрували у свій час, такі видатні художники, як Сандро Боттічеллі та пізніше – француз Гюстав Доре.

Відвідувачам виставки пропонують пройти разом з Вергілієм і Данте шлях від пекла, через чистилище до Раю.

Гравюри оцифрували й розмістили на одній зі стародавніх церков Флоренції під звучання тематичних хоралів.

Виставка діятиме до 10 січня 2022 року.

Данте вважають "батьком італійської літератури", бо він першим почав писати літературні тексти "народною мовою" (італійською). Його "Божественна комедія", а також вірші, присвячені Беатріче, вже є класикою й шедеврами світової літератури.

"… комедію" Данте почав писати у 1290-му, а закінчив уже у політичному вигнанні – 1321 році. За роки свого існування "комедія" отримала велику кількість візуальних інтерпретацій.

В особливому фокусі ілюстрації пензля Боттічеллі, які він доповнив мапою Пекла. Через високу ціну пергаменту художник не міг дозволити собі викидати зіпсовані аркуші. Тому спершу він витискував контур рисунка срібною голкою, і тільки потім обводив його чорнилом.

У 1800-х був випущений альбом ілюстрацій до "Божественної комедії" Йозефа Антона Коха. Відомо про 210 ілюстрацій, які стосуються виключно "Пекла" і "Чистилища".

Тоді ж британець Джон Флаксман створив серію малюнків за "комедією" у популярному стилі неогрек, натхненний вазописом.

У 1855 році Гюстав Доре зробив одну з найпопулярніших добірок ілюстрацій до твору Данте. Малюнки нерозривно слідували за сюжетом й доповнювали його.

Автор: Яна Ставська