Білорусь як Росія - на зиму стрілки переводити не буде

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомила прес-служба Держстандарту Білорусі.

«Таке рішення про скасування щорічного переведення годинникової стрілки в останню неділю березня на одну годину вперед і в останню неділю жовтня на одну годину назад було прийнято з метою узгодженого з державами - учасниками Митного союзу обчислення часу», - відзначили в Держстандарті Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, Білорусь слідом за Росією ухвалила рішення не переходити більше на зимовий час, починаючи з осені 2011 року, залишивши на своїй території літній час.