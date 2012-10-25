Білорусь як Росія - на зиму стрілки переводити не буде
11:21, 25 жовтня 2012Світ
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Білорусь не переводитиме стрілки годинника на одну годину назад 28 жовтня.
Час буде відрізнятися від українського на дві години
Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомила прес-служба Держстандарту Білорусі.
«Таке рішення про скасування щорічного переведення годинникової стрілки в останню неділю березня на одну годину вперед і в останню неділю жовтня на одну годину назад було прийнято з метою узгодженого з державами - учасниками Митного союзу обчислення часу», - відзначили в Держстандарті Білорусі.
Як повідомляв УНІАН, Білорусь слідом за Росією ухвалила рішення не переходити більше на зимовий час, починаючи з осені 2011 року, залишивши на своїй території літній час.
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