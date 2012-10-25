Іванішвілі може починати - парламент Грузії затвердив новий уряд

Парламент Грузії на пленарному засіданні у четвер затвердив новий кабінет міністрів на чолі з прем'єр-міністром країни, лідером коаліції "Грузинська мрія", що перемогла на парламентських виборах 1 жовтня, Бідзіною Іванішвілі.

Про це повідомляє РІА «Новости».

Депутати також висловили довіру урядовій програмі "Для сильної демократичної і єдиної Грузії", в якій нова влада країни обіцяє здійснити широкомасштабні реформи.

За новий кабінет міністрів і урядову програму проголосували 88 зі 150 депутатів.

Парламентська меншість, що складається з представників "Єдиного Національного руху" президента Михайла Саакашвілі, в голосуванні не брала участі.