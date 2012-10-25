Іванішвілі може починати - парламент Грузії затвердив новий уряд
15:48, 25 жовтня 2012Світ
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Парламент Грузії затвердив склад уряду на чолі з Іванішвілі.
Іванішвілі офіційно призначений прем'єром. Фото http://top100.rambler.ru
Парламент Грузії на пленарному засіданні у четвер затвердив новий кабінет міністрів на чолі з прем'єр-міністром країни, лідером коаліції "Грузинська мрія", що перемогла на парламентських виборах 1 жовтня, Бідзіною Іванішвілі.
Про це повідомляє РІА «Новости».Депутати також висловили довіру урядовій програмі "Для сильної демократичної і єдиної Грузії", в якій нова влада країни обіцяє здійснити широкомасштабні реформи.
За новий кабінет міністрів і урядову програму проголосували 88 зі 150 депутатів.
Парламентська меншість, що складається з представників "Єдиного Національного руху" президента Михайла Саакашвілі, в голосуванні не брала участі.
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