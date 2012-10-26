Удальцову пред'явили звинувачення

Слідчий комітет РФ висунув координаторові опозиційного руху «Лівий фронт» Сергію Удальцову звинувачення в рамках кримінальної справи про підготовку до організації масових заворушень, але залишив його під підпискою про невиїзд.

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

«Головним слідчим управлінням СК Росії в рамках кримінальної справи про підготовку до організації масових заворушень, порушеної за результатами перевірки фактів, викладених у фільмі «Анатомія протесту-2», Сергію Удальцову висунуто звинувачення в здійсненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 30 і ч.1 ст. 212 КК РФ», - йдеться в повідомленні

Наголошується, що свою провину С.Удальцов не визнав, будучи допитаним як обвинувачений, дав докладні показання за обставинами висунутого звинувачення.

Запобіжний захід щодо С.Удальцова залишено той самий – у нього взято підписку про невиїзд.

Як повідомляв УНІАН, активіст «Лівого фронту» Леонід Развозжаєв разом з координатором «Лівого фронту» С.Удальцовим і Костянтином Лебедєвим є фігурантом кримінальної справи за статтею "підготовка до організації масових заворушень", яка була порушена після перевірки фактів, викладених у фільмі "Анатомія протесту-2". Автори фільму, який вийшов на НТВ, стверджують, що опозиція готувала силове захоплення влади на кошти з-за кордону. У фільмі було показано відео, де С.Удальцов і його соратники нібито розмовляють з тодішнім головою парламентського комітету Грузії з оборони і безпеки Гіві Таргамадзе. За словами авторів картини, останній має досвід підготовки "кольорових революцій" у Грузії, Україні і масових заворушень у Білорусі.