У Росії помолились за здоров'я «його ясновельможності» Путіна
13:59, 04 листопада 2012Світ
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В Ісаакієвському соборі помолилися за здоров'я "ясновельможностей" Путіна і Полтавченка.
Путіна нарекли «ясновельможністю»
В Ісаакієвському соборі в Санкт-Петербурзі, де відбувається кульмінація хресного ходу на честь свята Казанської ікони Божої Матері, помолилися за здоров'я президента РФ Володимира Путіна і губернатора Санкт-Петербурга Георгія Полтавченка.
Як повідомляє "Фонтанка.ру", обидва при цьому були удостоєні звання "ясновельможність". За словами віруючих, такий подячний молебень відслужили мало не вперше з царських часів.
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