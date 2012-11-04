У Росії помолились за здоров'я «його ясновельможності» Путіна

В Ісаакієвському соборі в Санкт-Петербурзі, де відбувається кульмінація хресного ходу на честь свята Казанської ікони Божої Матері, помолилися за здоров'я президента РФ Володимира Путіна і губернатора Санкт-Петербурга Георгія Полтавченка.

Як повідомляє "Фонтанка.ру", обидва при цьому були удостоєні звання "ясновельможність". За словами віруючих, такий подячний молебень відслужили мало не вперше з царських часів.