Грузію не візьмуть до НАТО без ”культурної опозиції”

Президент Грузії Михаїл СААКАШВІЛІ пропонує збільшити президентський термін з чотирьох до п`яти років і проводити парламентські і президентські вибори одночасно раз в п`ять років.

М.СААКАШВІЛІ виступив з такою ініціативою на зустрічі з парламентською більшістю в будівлі Держканцелярії Грузії.

Чергові вибори президента Грузії повинні пройти восени 2008 року.

Крім того, на зустрічі з депутатами М.СААКАШВІЛІ запропонував знизити бар`єр проходження до парламенту з семи до п`яти відсотків. За його словами, це дозволить представити в парламенті більший спектр опозиції і в цілому допоможе укріпити опозиційні партії.

Він наголосив, що опозиційна думка має дуже важливе значення. Саакашвілі вважає, що політична культура грузинської опозиції виглядає не найкращим чином, що виставляє країну в невигідному світлі. "Нам потрібно відновлювати територіальну цілісність, вступати в НАТО, потрібно укріплювати нашу державність. Відповідно, нам потрібний постійний діалог з опозицією", - сказав президент.

Саакашвілі заявив також про свою готовність обмежити право президента на розпуск парламенту.