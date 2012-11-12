П'ятеро гарвардських студентів запустили в космос гамбургер

Як передає Lenta.ru, свій експеримент студенти назвали «Операцією «Скайфолл» на честь 23-го фільму про Джеймса Бонда, який вийшов на екрани в жовтні 2012 року.

Студенти взяли звичайний гамбургер, куплений за кілька днів до експерименту в забігайлівці B.good у штаті Массачусетс. За ці дні він встиг стати твердішим. Вони побризкали бутерброд спреєм, щоб мінімізувати дію вітру, і прикріпили до нього відеокамеру та GPS. Потім студенти запустили гамбургер в космос на повітряній кулі, наповненій гелієм.

Бутерброд піднявся в стратосферу. На висоті приблизно в 30 кілометрів куля лопнула, і гамбургер впав назад на землю. Він приземлився в лісі неподалік Бостона, приблизно за 200 кілометрів від місця запуску. Гамбургер застряг в деревах. Зняти бутерброд разом з відеокамерою вдалося тільки за кілька днів.

Студенти запевняють, що гамбургер із закусочної B.good став першим гамбургером в космосі.