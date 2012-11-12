ЄС планує найближчим часом взятись за спрощення віз для Грузії

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу після зустрічі з прем’єр-міністром Грузії Бідзіною Іванішвілі.

“Ми працюємо над планом щодо лібералізації віз, і думаю, що цей план після обговорення з країнами-членами буде представлений грузинській владі швидко: наприкінці цього року або на початку наступного”, - сказав він.

У свою чергу, прем’єр Грузії зазначив, що у грудні цього року в Тбілісі очікує з візитом комісара ЄС з питань внутрішніх справ Сесілію Мальмстрьом.

На сьогодні Євросоюз уже надав плани лібералізації візового режиму двом із шести країн “Східного партнерства” – Україні та Молдові.