ЄС планує найближчим часом взятись за спрощення віз для Грузії
14:16, 12 листопада 2012Світ
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Європейський Союз найближчим часом представить Грузії план дій з лібералізації візового режиму.
Баррозу сказав, що план передадуть максимун на початку 2013-ого
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу після зустрічі з прем’єр-міністром Грузії Бідзіною Іванішвілі.
“Ми працюємо над планом щодо лібералізації віз, і думаю, що цей план після обговорення з країнами-членами буде представлений грузинській владі швидко: наприкінці цього року або на початку наступного”, - сказав він.
У свою чергу, прем’єр Грузії зазначив, що у грудні цього року в Тбілісі очікує з візитом комісара ЄС з питань внутрішніх справ Сесілію Мальмстрьом.
На сьогодні Євросоюз уже надав плани лібералізації візового режиму двом із шести країн “Східного партнерства” – Україні та Молдові.
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