Через загострення на Близькому Сході дорожчає нафта

Про це свідчать дані торгів.

Ціна грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil піднялася на 0,15 долара, або на 0,14%, - до 109,76 долара за барель. Вартість грудневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI підвищилася на 0,05 долара, або на 0,06%, - до 86,37 долара за барель, пише РІА "Новости".

Ізраїль оголосив у середу про проведення масштабної операції проти бойовиків в сектора Газа. Операція стала відповіддю на масовані ракетні обстріли з боку палестинських бойовиків. За "точкової ліквідацією" лідера воєнізованих формувань ХАМАС аль-Джабарі послідували удари по інфраструктурі бойовиків по всій території сектора. Низка світових лідерів закликали сторони припинити зіткнення. Президент Єгипту Мухаммед Мурсі відкликав єгипетського посла з Ізраїлю і звернувся до СБ ООН і Ліги арабських держав з вимогою скликати надзвичайні засідання для обговорення обстановки в Газі.