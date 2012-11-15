Через загострення на Близькому Сході дорожчає нафта
Світові ціни на нафту в четвер зростають на побоюваннях про можливі перебої в постачаннях сировини після загострення ситуації на Близькому Сході.
Про це свідчать дані торгів.
Ціна грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil піднялася на 0,15 долара, або на 0,14%, - до 109,76 долара за барель. Вартість грудневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI підвищилася на 0,05 долара, або на 0,06%, - до 86,37 долара за барель, пише РІА "Новости".
Ізраїль оголосив у середу про проведення масштабної операції проти бойовиків в сектора Газа. Операція стала відповіддю на масовані ракетні обстріли з боку палестинських бойовиків. За "точкової ліквідацією" лідера воєнізованих формувань ХАМАС аль-Джабарі послідували удари по інфраструктурі бойовиків по всій території сектора. Низка світових лідерів закликали сторони припинити зіткнення. Президент Єгипту Мухаммед Мурсі відкликав єгипетського посла з Ізраїлю і звернувся до СБ ООН і Ліги арабських держав з вимогою скликати надзвичайні засідання для обговорення обстановки в Газі.