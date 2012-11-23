Опозиція звинуватила президента Єгипту в державному перевороті

Так представники опозиції відреагували на зміни Конституційної декларації країни, які значно розширюють повноваження президента, передає Лента.ру.

Зміни, про які було оголошено в четвер, 22 листопада, дають президенту виняткові повноваження для "захисту революції", а також позбавляють судові органи права розпускати верхню палату парламенту і Конституційну комісію, яка займається розробкою нового основного закону країни.

Крім того, в Конституційну декларацію внесено положення, згідно з яким будь-які закони і укази, підписані Мурсі з моменту вступу на посаду президента, не можуть бути оскаржені або відмінені.