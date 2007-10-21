Неофіційні результати виборів у Польщі

Дані exit-polls про результати дострокових парламентських виборів в Польщі поки що не оголошуються - відповідно до законодавства, по всій країні подовжено так звану "виборчу тишу" у зв`язку з тим, що на двох ділянках у Варшаві продовжено голосування.

Проте, за неофіційними даними, більшість голосів набере Громадянська платформа - 44% опитаних біля виборчих ділянок. За нею "Закон і справедливість" - 30,4%. Також до парламенту проходять "Лівиця і демократи" - партія екс-президента Олександра Квасьневського і Польське народне об`єднання з 12,3% і 8%.