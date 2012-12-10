Лідерам ЄС сьогодні мають вручити Нобеля

Лідери Євросоюзу, як очікується, отримають сьогодні Нобелівську премію миру. Церемонія відбудеться в Осло.

У столиці Норвегії сьогодні чекають на лідерів країн-членів ЄС, зокрема, на канцлера Німеччини Ангелу Меркель та президента Франції Франсуа Олланда, повідомляє радіо «Свобода».

Лауреата Нобелівської премії миру оголосили у жовтні. Ним став Європейський Союз. Таким чином Нобелівський комітет відзначив зусилля, які керівництво ЄС вкладає у подолання економічної кризи у єврозоні. Нобелівську премію Євросоюзу вручили за те, що об’єднання та його попередники «понад 60 років сприяли просуванню миру і примирення, демократії та прав людини в Європі».

Критики цьогорічного рішення Нобелівського комітету натомість заявляли, що ЄС не можна вручати Нобелівську премію миру, бо ця спільнота має за собою потужну військову силу. Вони також нагадали, що ЄС не вдалося попередити кровопролиття на Балканах на початку 90-х.

Напередодні в центрі норвезької столиці смолоскипну ходу влаштували противники рішення про присудження премії миру Євросоюзу. У цій акції взяли участь понад півсотні організацій та товариств, передає ІТАР-ТАРС.