Газпром каже, що припинить платити за транзит, коли побудує «Південний потік»

Як передає кореспондент УНІАН у РФ, про це голова «Газпрому» Олексій Міллер сказав на прес-конференції після церемонії початку будівництва цього газопроводу.

«Сьогодні транзитний тариф ми платимо компаніям, які представляють транзитні країни. З реалізацією проекту «Південний потік» ми транзитний тариф платитимемо самі собі. Перекладатимемо з однієї своєї кишені до іншої», - сказав О.Міллер.

При цьому він підкреслив, що в саме в цьому полягає вся економіка проекту. «Це вигідно нашим партнерам – це вигідно нам», - додав О.Міллер.

Він зазначив, що саме цим викликано створення нових маршрутів постачання російських енергоносіїв до Європи.

За його словами, проект реалізується в суворій відповідності з усіма установками, які прийняті ЄС і Росією.

Як повідомляв УНІАН, згідно з технічним обгрунтуванням проекту «Південний потік», поставки в 2016 році заплановано в обсязі 15,75 млрд куб. м, у 2017 році - 31,5 млрд куб. м, у 2018 році - 47,25 млрд куб. м, а в 2019 році газопровід має вийти на проектний рівень поставок у 63 млрд куб. м.

Водночас, згідно з прискореним планом введення газопроводу, в 2016 році поставки також становитимуть 15,75 млрд куб. м, але вже в 2017 році зростуть до 47,25 млрд куб. м, а в 2018 році досягнуть 63 млрд. куб. м.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект із будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної й Центральної Європи – «Південний потік» в обхід території України. Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією та Австрією було підписано міжурядові угоди.

Інвестиційні рішення за проектом вже підписані з Угорщиною, Словенією, Сербією та Болгарією. Також ухвалено остаточне інвестиційне рішення щодо морської частині газопроводу «Південний потік».

Морська ділянка газопроводу «Південний потік» пройде по дну Чорного моря від компресорної станції «Російська» на російському узбережжі до узбережжя Болгарії.

Акціонерами компанії – оператора морської ділянки газопроводу «Південний потік» – South Stream Transport AG є «Газпром» (50%), італійська Eni (20%), німецька Wintershall та французька EDF – по 15%.